1. Для чего необходимо брать под охрану отдельные виды растений (животных)? [то есть из Красной книги] 2. Какие наиболее эффективные меры вы можете предложить для их охраны?

Биология

1. Для чего необходимо брать под охрану отдельные виды растений (животных)? [то есть из Красной книги] 2. Какие наиболее эффективные меры вы можете предложить для их охраны?

Автор: Гость