1. Для чего необходимо брать под охрану отдельные виды растений (животных)? [то есть из Красной книги] 2. Какие наиболее эффективные меры вы можете предложить для их охраны?
Биология
1. Для чего необходимо брать под охрану отдельные виды растений (животных)? [то есть из Красной книги] 2. Какие наиболее эффективные меры вы можете предложить для их охраны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда у животных происходит биологический прогресс экологи начинают брать животных под контроль. если контроль не возможен они заносятся в красную книгу. красная книга это высшая охрана животных
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