1 для туристического похода было приготовлено 7 коробок рыбных и 9 коробок мясных консервов с одинаковым количеством банок в каждой коробке. Мясных было приготовлено на 20 банок больше чем рыбных. Сколько приготовили мясных кон...

Математика
1 для туристического похода было приготовлено 7 коробок рыбных и 9 коробок мясных консервов с одинаковым количеством банок в каждой коробке. Мясных было приготовлено на 20 банок больше чем рыбных. Сколько приготовили мясных консервантов? Сколько рыбных? 2 Машина двигалась со скоростью 50 км/ч преодолела расстояние между двумя городами за три часа. За какое время велосипедист дввагаясь со скоростью 15 км/ч проедет половину этого расстояние?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9-7=2 20:2=10 банок в 1 коробке 7*10=70 банок рыбных 9*10=90 банок мясных консерв 2)50*3=150 км расстояние между двумя городами 150:2=75 км половина расстояния 75:15=3 часа велосипедист проедит половину расстояния
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