1 для туристического похода было приготовлено 7 коробок рыбных и 9 коробок мясных консервов с одинаковым количеством банок в каждой коробке. Мясных было приготовлено на 20 банок больше чем рыбных. Сколько приготовили мясных кон...

Математика

1 для туристического похода было приготовлено 7 коробок рыбных и 9 коробок мясных консервов с одинаковым количеством банок в каждой коробке. Мясных было приготовлено на 20 банок больше чем рыбных. Сколько приготовили мясных консервантов? Сколько рыбных? 2 Машина двигалась со скоростью 50 км/ч преодолела расстояние между двумя городами за три часа. За какое время велосипедист дввагаясь со скоростью 15 км/ч проедет половину этого расстояние?

Автор: Гость