1) Для туристов купили 25 рюкзаков и 24палатки. Рюкзак стоит 100р.,а палатка в 5 раз дороже. Сколько стоит вся покупка? 2) Реши задачу, составив выражение. Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Оди...
Математика
1) Для туристов купили 25 рюкзаков и 24палатки. Рюкзак стоит 100р.,а палатка в 5 раз дороже. Сколько стоит вся покупка? 2) Реши задачу, составив выражение. Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Один из них шел со скоростью 52км/час,другой со скоростью 60км/час. Найди расстояние между городами,если известно,что поезда встретились через 4 часа.
Ответ(ы):
Гость:
100*5=500 (р) это стоимость одной палатки 25*100=2500(р) это стоимость всех рюкзаков 24*500= 12000(р) это стоимость всех палаток 2500+12000=14500(р) стоимость всей покупки 52*4+60*4=448 (км) это ответ второй задачи
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