1) Для туристов купили 25 рюкзаков и 24палатки. Рюкзак стоит 100р.,а палатка в 5 раз дороже. Сколько стоит вся покупка? 2) Реши задачу, составив выражение. Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Оди...

Математика

1) Для туристов купили 25 рюкзаков и 24палатки. Рюкзак стоит 100р.,а палатка в 5 раз дороже. Сколько стоит вся покупка? 2) Реши задачу, составив выражение. Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда. Один из них шел со скоростью 52км/час,другой со скоростью 60км/час. Найди расстояние между городами,если известно,что поезда встретились через 4 часа.

Автор: Гость