1. для углеводорода имеющего строение H3C-CH= CH-CH2-CH3 составьте формулы а) изомера угле??одной цепи б) гомолога с менее длинной углеродной цепью в) изомера из другого гомологического ряда углеродов. назовите все углеводор...
Химия
1. для углеводорода имеющего строение H3C-CH= CH-CH2-CH3 составьте формулы а) изомера угле??одной цепи б) гомолога с менее длинной углеродной цепью в) изомера из другого гомологического ряда углеродов. назовите все углеводороды 2. напишите уравнение химических реакций, которые нужно провести для получения этилового спирта из хлорэтана и укажите условия их проведения.
Ответ(ы):
Гость:
а) H3C-C =CH-CH3 - 2-метилбутен-2 CH3 б) CH 3-CH2 - CH=CH2 бутен-1 H2C---------C H2 СН2 - циклопентан H2С_____СH2 ---- 2 реакция получения спиртов в лаборатории: С Н3 -СН2Cl + KOH ⇒ CH3 ---CH2OH + KCL эта реакция проходит при нагревании, в водном растворе щелочи, поэтому называют щелочным гидролизом
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