1. для углеводорода имеющего строение H3C-CH= CH-CH2-CH3 составьте формулы а) изомера угле??одной цепи б) гомолога с менее длинной углеродной цепью в) изомера из другого гомологического ряда углеродов. назовите все углеводор...

Химия

1. для углеводорода имеющего строение H3C-CH= CH-CH2-CH3 составьте формулы а) изомера угле??одной цепи б) гомолога с менее длинной углеродной цепью в) изомера из другого гомологического ряда углеродов. назовите все углеводороды 2. напишите уравнение химических реакций, которые нужно провести для получения этилового спирта из хлорэтана и укажите условия их проведения.

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