1.Длина экватора Луны приближенно равна 10,9 тыс.км .Чему равендиаметр Луны? ( резуль??аты округлите до сотен км.) Помогите пожайлуста болею и не могу понять тему если Что дополнительная информация:6 класс тема:Длина окружност...
Математика
1.Длина экватора Луны приближенно равна 10,9 тыс.км .Чему равендиаметр Луны? ( резуль??аты округлите до сотен км.) Помогите пожайлуста болею и не могу понять тему если Что дополнительная информация:6 класс тема:Длина окружности и площадь круга и Шар.
Ответ(ы):
Гость:
L=dП,где пи=3,14,а L=10.9 10.9:3,14=3,47
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