1.Длина экватора Луны приближенно равна 10,9 тыс.км .Чему равендиаметр Луны? ( резуль??аты округлите до сотен км.) Помогите пожайлуста болею и не могу понять тему если Что дополнительная информация:6 класс тема:Длина окружност...

Математика

1.Длина экватора Луны приближенно равна 10,9 тыс.км .Чему равендиаметр Луны? ( резуль??аты округлите до сотен км.) Помогите пожайлуста болею и не могу понять тему если Что дополнительная информация:6 класс тема:Длина окружности и площадь круга и Шар.

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