1 для чего люди создают произведения искусства? 2 что такое нравственная(культурная) экология? 3 для чего нужно сохранять памятники старины? 4 как влияет искусство на чело века? помогите плз, заранее спасибо

В древности эстетическая мысль выражалась подчас в форме мифа: первобытный человек твердо верил в то, что для удачной охоты достаточно проткнуть реальной или нарисованной стрелой изображение зверя, а чтобы наверняка одержать победу над врагом – исполнить воинственный танец. Таким образом, даже не возникало вопросов о практическом значении искусства – оно было органично вплетено в повседневную жизнь людей, было неотделимо от ремесел, создававших необходимые для людей предметы и вещи. , тесно связано с магическими обрядами, посредством которых люди хотели воздействовать на неведомые им силы природы. Уже античные философы стремились понять значение искусства в жизни человека, но к единому мнению не пришли. Платон признавал только укрепляющие основы нравственности аристократического государства произведения искусства, подчеркивая единство их эстетической и нравственной значимости. Аристотель утверждал, что искусство способно влиять на человека, оказывая моральное и эстетическое воздействие, способствует формированию характера человека, его чувства. В истории художественной культуры известно немало примеров того, как восприятие произведения искусства повлекло за собой совершение поступков, изменяющих образ жизни. Таким образом, истоки искусства таятся в действительности, но произведения искусства – это особый мир, подразумевающий восприятие, отличающееся от ощущений в реальной жизни. Искусство воздействует не на одно какое-либо человеческое свойства или силу, будь то интеллект или эмоция, а в целом на человека. Его целью не является побудить человека к какому-то конкретному поступку. Оно формирует, порой безотчетно, подспудно, саму систему человеческих ценностей и установок, действие которых рано или поздно проявится и зачастую непредсказуемо. Сила искусства заключается как раз в том, чтобы взывать к человеческой совести и пробуждать духовные способности человека, проявлять все лучшее, что в нем есть. Слушая чудесную музыку, вглядываясь в прекрасную картину или другое произведение искусства, человек расширяет границы однозначной рациональности: искусство открывает нечто загадочное, необъяснимое научным познанием. В этом и заключается тайна мощного воздействия искусства на нравственный мир человека, его образ жизни и поведение. Именно поэтому человек остро нуждается в искусстве.