1) до яких явищ належать явища: мчить потяг, гримить грім, учень пускає "сонячного з??йчика", котиться м'яч,горить ліхтар, випарюють розчин солі?(механічні, теплові, світлові,звукові). 2) Приклад якого із відомих фізичних явищ...

Окружающий мир
1) до яких явищ належать явища: мчить потяг, гримить грім, учень пускає "сонячного з??йчика", котиться м'яч,горить ліхтар, випарюють розчин солі?(механічні, теплові, світлові,звукові). 2) Приклад якого із відомих фізичних явищ відсутній? 3)Наведіть власний приклад фізичного явища? Спасибо!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мчить потяг- механiчнi явища; гримить грiм- звуковi явища; учень пускаэ- свiтловi явища; крутиться м'яч- звуковi явища; горить лiхтар- свiтловi явища; випарюють розчин солi- тепловi явища. 3) коли людина ходить, коли пiднiмаэ щось вашке.....
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