1.Добери й запиши по троє слів, які мають таку будову: 1. префікс+корінь+закінчення. 2. корінь+суфікс+закінчення. 3. префікс +корінь+суфікс+закінчення. 2.позначь будову записаних слів. 3.склади словосполучення зі слова...

Українська мова

1.Добери й запиши по троє слів, які мають таку будову: 1. префікс+корінь+закінчення. 2. корінь+суфікс+закінчення. 3. префікс +корінь+суфікс+закінчення. 2.позначь будову записаних слів. 3.склади словосполучення зі словами останньої групи

Автор: Гость