1.Добери й запиши по троє слів, які мають таку будову: 1. префікс+корінь+закінчення. 2. корінь+суфікс+закінчення. 3. префікс +корінь+суфікс+закінчення. 2.позначь будову записаних слів. 3.склади словосполучення зі слова...
Українська мова
1.Добери й запиши по троє слів, які мають таку будову: 1. префікс+корінь+закінчення. 2. корінь+суфікс+закінчення. 3. префікс +корінь+суфікс+закінчення. 2.позначь будову записаних слів. 3.склади словосполучення зі словами останньої групи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)прегарний 2)виразний 3)перевірка 3. перевірка роботи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Буратино задумал число, разделил на него число 96960 и к полученному частному прибавил 146. Полученную сумму Буратино вывел из 603. В результате у ...
Английский язык