1. Дождик вымочит, а солнышко высушит. 2. Упустишь минуту ,час потеряешь . 3. Месяц светит, но не греет. 4. Не разгрызешь ореха - не съешь ядра . Посп ешишь людей насмешишь. 6. Кто вчера солгал, тому завтра не поверят . выделить антонимы