1. Дождик вымочит, а солнышко высушит. 2. Упустишь минуту ,час потеряешь . 3. Месяц светит, но не греет. 4. Не разгрызешь ореха - не съешь ядра . Посп ешишь людей насмешишь. 6. Кто вчера солгал, тому завтра не поверят...
1. Дождик вымочит, а солнышко высушит. 2. Упустишь минуту ,час потеряешь . 3. Месяц светит, но не греет. 4. Не разгрызешь ореха - не съешь ядра . Посп ешишь людей насмешишь. 6. Кто вчера солгал, тому завтра не поверят . выделить антонимы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вымочит - высушит, лгать - верить.