1. Допишите предложения. 1. Солнце согревает (что?) _ _ _ _ _ . 2. Птицы питаются (чем?) _ _ _ _ _ .3. Заяц боится (кого?) _ _ _ _ _ .4. Вода кипятится (в чем?) _ _ _ _ _ . 5. Ребята пришли (к кому?) _ _ _ _ _ . 6. Ученики подг...
Русский язык
1. Допишите предложения. 1. Солнце согревает (что?) _ _ _ _ _ . 2. Птицы питаются (чем?) _ _ _ _ _ .3. Заяц боится (кого?) _ _ _ _ _ .4. Вода кипятится (в чем?) _ _ _ _ _ . 5. Ребята пришли (к кому?) _ _ _ _ _ . 6. Ученики подготовились (к чему?) _ _ _ _ _ .7. Наш одноклассник играет (на чем?) _ _ _ _ _ .Помогите пожалуйста. спасибо!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце согревает землю; Птицы питаются кормом, (зерном); Заяц боится волка; Вода кипятится в ведре; Ребятами пришли к другу; Ученики подготовились к уроку; Наш одноклассник играет на трубе;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Около дома растет береза высотой 20 м какой будет эта береза на плане сделанном в м??сштабе 1 к 1000
Русский язык
Другие предметы