1. Допишите предложения. 1. Солнце согревает (что?) _ _ _ _ _ . 2. Птицы питаются (чем?) _ _ _ _ _ .3. Заяц боится (кого?) _ _ _ _ _ .4. Вода кипятится (в чем?) _ _ _ _ _ . 5. Ребята пришли (к кому?) _ _ _ _ _ . 6. Ученики подг...

Русский язык

1. Допишите предложения. 1. Солнце согревает (что?) _ _ _ _ _ . 2. Птицы питаются (чем?) _ _ _ _ _ .3. Заяц боится (кого?) _ _ _ _ _ .4. Вода кипятится (в чем?) _ _ _ _ _ . 5. Ребята пришли (к кому?) _ _ _ _ _ . 6. Ученики подготовились (к чему?) _ _ _ _ _ .7. Наш одноклассник играет (на чем?) _ _ _ _ _ .Помогите пожалуйста. спасибо!!!!!

Автор: Гость