1. Две стороны треугольника равны 14 и 8 см, а косинус угла между ними равен 6/7. Найдите площадь этого треугольника. 2.Даны точки А(0;0),B (2;2),C (5;-1).Найдите скалярное произведение вектора АС и СВ. Докажите, что треуголь...

Геометрия

1. Две стороны треугольника равны 14 и 8 см, а косинус угла между ними равен 6/7. Найдите площадь этого треугольника. 2.Даны точки А(0;0),B (2;2),C (5;-1).Найдите скалярное произведение вектора АС и СВ. Докажите, что треугольник АВС -прямоугольный.

Автор: Гость