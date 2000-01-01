1. Электрочайник имеет надпись 220 В, 60 Вт. Какая сила тока течет в спирали чайника? 2. Найти работу тока за 10 минут микроволновой печи, если мощность печи 2 кВт, а напряжение 240В. Какая сила тока течет в микроволновке? Как...
Физика
1. Электрочайник имеет надпись 220 В, 60 Вт. Какая сила тока течет в спирали чайника? 2. Найти работу тока за 10 минут микроволновой печи, если мощность печи 2 кВт, а напряжение 240В. Какая сила тока течет в микроволновке? Какое сопротивление печи? 3. Блендер Stabmixerс мощностью 200 Вт и напряжением 240 В лежит у меня под елочкой. Какая сила тока и сопротивление блендера? 4. Пылесос- известно напряжение 250 В и мощность 1600 вт. Какая сила тока проходит через пылесос? 5. Фен 2100 вт. Сколько электроэнергии потребляется при сушке волос и укладке за 15 мин? Какова стоимость этой энергии при тарифе Латвэнерго 11,64 евроцента за 1кВт*ч?
Ответ(ы):
Гость:
1) U=220B P=60 Bt Y-? P=YU Y=P/U=220/60=3,6 A 2) t=10m=600c P=2000Bt U=240B A-? Y-? R-? Y=P/U=8,3 А A=YUt=8,3*240*600=1,2 кДж R=U/Y=29 Ом 3) P=200Вт U=240В Y-? R-? Y=P/Y=0,83 A R=U/Y=290 Ом по этим формулам остальные точно также.
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