1. Электрочайник имеет надпись 220 В, 60 Вт. Какая сила тока течет в спирали чайника? 2. Найти работу тока за 10 минут микроволновой печи, если мощность печи 2 кВт, а напряжение 240В. Какая сила тока течет в микроволновке? Как...

Физика

1. Электрочайник имеет надпись 220 В, 60 Вт. Какая сила тока течет в спирали чайника? 2. Найти работу тока за 10 минут микроволновой печи, если мощность печи 2 кВт, а напряжение 240В. Какая сила тока течет в микроволновке? Какое сопротивление печи? 3. Блендер Stabmixerс мощностью 200 Вт и напряжением 240 В лежит у меня под елочкой. Какая сила тока и сопротивление блендера? 4. Пылесос- известно напряжение 250 В и мощность 1600 вт. Какая сила тока проходит через пылесос? 5. Фен 2100 вт. Сколько электроэнергии потребляется при сушке волос и укладке за 15 мин? Какова стоимость этой энергии при тарифе Латвэнерго 11,64 евроцента за 1кВт*ч?

Автор: Гость