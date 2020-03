1. Ergänzen Sie das Substantiv im nötigen Kasus 1. In … (der Park) spielt ein Orchester. Ich möchte in … (der Park) gehen. 2. Herr Berg ist jetzt in … (sein Büro). Der Geschäftspartner fährt in … (sein Büro). 3. Neben … (das M...

Гость: Гость:

#1 1. im Park. in den Park 2. in seinem Büro. sein Büro 3. neben dem Museum. den Schrank. 4. vor dem Gebäude. vor das Haus. #2 1. ins Werk. 2. in der BRD 3. in die Stadt N. 4. in der Stadt N. 5. unseren Ländern 6. auf diesem Ebene 7. auf unseren Partner 8. neden dem Liefertermin 9. an der ersten Stelle #3 1. aufs (ins) Regal 2. auf den Tisch 3. auf dem Stuhl 4. an die Wand 5. auf dem Dach 6. ins Schublade 7. in den Schrank 8. im Klassenzimmer 9.in die Garderobe 10. ins Bett 11. in die Küche 12. auf dem Tisch 13. ins Bett 14. auf den Stuhl 15. aufs Sofa 16. in den Sesseln 17. an den Tisch 18. in die Ecke 19. auf den Boden 20. in den Schwarzwald 21. auf dem Rastplatz 22. in die Berge 23. über das Meer 24. auf der Straße