1.Эритроциты крови имеют большую поверхность за счёт а)выростов клеток б)наличи?? одного ядра в)двояковогнутой формы г)ложноножек 2.В чём проявляется сходство в строении крупных вен и лимфатических сосудов а)их стенки сос...

Биология

1.Эритроциты крови имеют большую поверхность за счёт а)выростов клеток б)наличи?? одного ядра в)двояковогнутой формы г)ложноножек 2.В чём проявляется сходство в строении крупных вен и лимфатических сосудов а)их стенки состоят из однослойного эпителия б)они способны выдерживать высокое давление крови в)в состав их стенок входит толстый слой гладких мышц г)они имеют полулунные клапаны 3.Какой процесс в организме человека относят к энергетическому обмену а)деление клеток б)биологическое окисление органических веществ в)всасывание аминокислот ворсинками кишечника г)синтез белков,свойственных данному организму 4.Какой признак свидетельствует о физической тренированности человека а)диаметр бицепса б)нормальное артериальное давление в)умение концентрироваться при выполнении работы г)нормальная масса тела 5.К какому типу относят взаимоотношения гриба и водоросли в составе лишайника а)нейтрализм б)паразитизм в)симбиоз г)конкуренция

Автор: Гость