1) Если длина стороны квадрата меньше 8 см, то периметр квадрата... 2)Если длина стороны квадрата больше 1294мм то периметр квадрата... 3)Если периметр равностороннего треугольника меньше 1м 4дм 3см 4мм, то длина стороны этог...
Математика
1) Если длина стороны квадрата меньше 8 см, то периметр квадрата... 2)Если длина стороны квадрата больше 1294мм то периметр квадрата... 3)Если периметр равностороннего треугольника меньше 1м 4дм 3см 4мм, то длина стороны этого треугольника...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Периметр меньше 32 см. P=2(a+b) 2) 1294 мм = 129.4 см Периметр меньше 570,6 см. и так далее
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