1 Если смотреть со стороны Полярной звезды то вращение земли вокруг оси происходит 1 с севера на юг 2 с юга на север 3 с запада на восток 4 с востока на запад 2 За одни сутк и Земля 1 совершает один виток по орбите...
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1 Если смотреть со стороны Полярной звезды то вращение земли вокруг оси происходит 1 с севера на юг 2 с юга на север 3 с запада на восток 4 с востока на запад 2 За одни сутк и Земля 1 совершает один виток по орбите 2 совершает один виток вокруг своей оси 3 дважды приближается к солнцу и удаляется от него 3 Верны ли следующие утверждения о движении Земли 1 Земная ось северным концом направлена на Полярную звезду 2 осевое и орбитальное движение происходит одновременно
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Гость:
1 - 1 ,2- 1 ,3 - 1 так думаю
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