1. Если стряхнуть термометр, то температура падает. 2. Зачем пристегивать ремни безопасности во время езды на автомобиле. Пожалуйста срочно! Заранее спасибо.

Гость: Гость:

1.Когда мы встряхиваем термометр, то его корпус в некоторый момент ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, а ртуть продолжает двигаться по ИНЕРЦИИ 2.Когда автомобиль резко ТОРМОЗИТ, то по инерции корпус человека ПРОДОЛЖАЕТ двигаться, что может привести к травмам. Поэтому и пасажир пристегивается