1. Если стряхнуть термометр, то температура падает. 2. Зачем пристегивать ремни безопасности во время езды на автомобиле. Пожалуйста срочно! Заранее спасибо.

Физика
1. Если стряхнуть термометр, то температура падает. 2. Зачем пристегивать ремни безопасности во время езды на автомобиле. Пожалуйста срочно! Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Когда мы встряхиваем термометр, то его корпус в некоторый момент ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, а ртуть продолжает двигаться по ИНЕРЦИИ 2.Когда автомобиль резко ТОРМОЗИТ, то по инерции корпус человека ПРОДОЛЖАЕТ двигаться, что может привести к травмам. Поэтому и пасажир пристегивается
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