1)если задуманное число уменьшить на 18 то получиться число,равное значению частно??о чисел 27 и 3. какое число задуманно? 2) если из задуманного числа вычесть 20 то получится число равное значению произведения чисел 40 и 2.ка...

Математика

1)если задуманное число уменьшить на 18 то получиться число,равное значению частно??о чисел 27 и 3. какое число задуманно? 2) если из задуманного числа вычесть 20 то получится число равное значению произведения чисел 40 и 2.какое число задумано?

Автор: Гость