1)если задуманное число уменьшить на 18 то получиться число,равное значению частно??о чисел 27 и 3. какое число задуманно? 2) если из задуманного числа вычесть 20 то получится число равное значению произведения чисел 40 и 2.ка...
Математика
1)если задуманное число уменьшить на 18 то получиться число,равное значению частно??о чисел 27 и 3. какое число задуманно? 2) если из задуманного числа вычесть 20 то получится число равное значению произведения чисел 40 и 2.какое число задумано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27-3=24 частное 24+18=42 задуманное число 40*2=80 произведение 80+20=100 задуманное число
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