1)Есть ли в этом предложении Приложение? Домашние гуси, тоже сонные, качаются по-с??редине залива, а из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы. 2) где должны стоять запятые и нужны ли они здесь вообще? Не любящие есть ...

Русский язык
1)Есть ли в этом предложении Приложение? Домашние гуси, тоже сонные, качаются по-с??редине залива, а из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы. 2) где должны стоять запятые и нужны ли они здесь вообще? Не любящие есть дома (1) испанцы (2) часто ужинают в ресторанах.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приложение тоже     2  запятых не нужно
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