1)Фермер с октября до января израсход. 5/16 годового запаса овса, а с января до апреля на 1/8 больше. КАкая часть овса у него еще осталась? 2)Рабочий может выполнить производственное задание за 5ч. а его ученик за 8ч. Какую ч...

Математика
1)Фермер с октября до января израсход. 5/16 годового запаса овса, а с января до апреля на 1/8 больше. КАкая часть овса у него еще осталась? 2)Рабочий может выполнить производственное задание за 5ч. а его ученик за 8ч. Какую часть работы останется выполнить после 2 часов совместной работы? ОЧЕНЬ СРОЧНО ДАЮ 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5/16+1/8=5/16+2/16=7/16 1-7/16=9/16 2)x=>скорость рабочего   у=>скорость ученика    V1=>работа за 2 часа   V=>вся работа     V2=>остаток работы V=5x     V=8y      V1=2(x+y) 5x=8y x=8/5y V1=2(8/5y+y)=26y/5 V/V1=8y/(26y/5)=40y/26y=20/13 V1=13/20V V2=V-V1=1-13/20=7/20 Осталось 7/20 работы
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