1)Фермер с октября до января израсход. 5/16 годового запаса овса, а с января до апреля на 1/8 больше. КАкая часть овса у него еще осталась? 2)Рабочий может выполнить производственное задание за 5ч. а его ученик за 8ч. Какую ч...

Математика

1)Фермер с октября до января израсход. 5/16 годового запаса овса, а с января до апреля на 1/8 больше. КАкая часть овса у него еще осталась? 2)Рабочий может выполнить производственное задание за 5ч. а его ученик за 8ч. Какую часть работы останется выполнить после 2 часов совместной работы? ОЧЕНЬ СРОЧНО ДАЮ 20 баллов

Автор: Гость