1 фонетический разбор слова: ночью 2 морфологических разбора глагола видела и глагола сидел только отвечайте правильно пожалуйста
Русский язык
1 фонетический разбор слова: ночью 2 морфологических разбора глагола видела и глагола сидел только отвечайте правильно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сидел- глагол, начальная форма-сидеть, несовершенный вид, невозвратный, , спряжене нет, изъявительное наклонение, единственное число, 3-е число, мужской род, видела-глагол, начальная форма- видеть, несовершённый вид,невозвратный, переходность из текста если действие переходит на предмет- переходный, единственное число, 3-е лицо, мужской род,синтаксическа роль из текста. ночью: ударение на О, н-согласный, звонкий, непарный, мягкий. о- гласный, ударный. ч- согласный,глухой непарный, мягкий непарный, он не озвончается (не бывает звонким никогда) и не бывает твёрдым никогда. ь-- ю- два звука: й- согласный, звонкий, мягкий. у-гласный, безударный.
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