1.Где и как человек использует воды суши? 2.В чем выражаются изменения поверхностных вод под влиянием хозяйственном деятельности?
География
1.Где и как человек использует воды суши? 2.В чем выражаются изменения поверхностных вод под влиянием хозяйственном деятельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хозяйственная деятельность.
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