1.Где и как человек использует воды суши? 2.В чем выражаются изменения поверхностных вод под влиянием хозяйственном деятельности?

География

1.Где и как человек использует воды суши? 2.В чем выражаются изменения поверхностных вод под влиянием хозяйственном деятельности?

Автор: Гость