1) Где происходит грань между человеком и животным (обезьяной)? 2) Какова роль труда и общественной жизни в антропогенезе?

1.Во-первых- это то отличие которое делает нас людьми . Наш мозг . Он в несколько раз превосходит объем мозга обезьяны , а значит и все зоны мозга (речевая , слуховая , зрительная ,эмоциональная и т.д) у нас развиты лучше , что ставит нас на первое место по уровню интеллектуального развития среди всех животных . Второе - это прямохождение (хождение на двух ногах) . Наше тело приспособлено к хождение и бегу на двух ногах . Третье - это социальное взаимодействие . Оно намного более насыщено чем обезьянье. Мы объединяемся в группы (по интересам , моральным взглядам , предпочтениям) , строим отношения , заводим семьи . У обезьян это то же есть, но устроено намного примитивнее . 2.К формирование человека (или конкретней Homo sapience) , как и к формированию всего живого , привела эволюция . Миллиарды лет мутаций и закрепление их отбором , адаптация к изменяющимся климатическим условиям и новым местам обитания . Вся совокупность этих изменений происходивших с возникновения жизни и привела к возникновению , такого венца творения природы . Нас.