1) Гиря, положенная на верхний конец вертикально расположенной пружины, сжимает ее на x1 = 2 мм. Найти сжатие пружины x2, если эта же гиря упадет на пружину, будучи брошенной вниз с высоты h = 20 см со скоростью v0 =...
1) Гиря, положенная на верхний конец вертикально расположенной пружины, сжимает ее на x1 = 2 мм. Найти сжатие пружины x2, если эта же гиря упадет на пружину, будучи брошенной вниз с высоты h = 20 см со скоростью v0 = 0,5 м/с. 2)Груз массой M, брошенный вниз с высоты H со скоростью V0, упал на кирпич массой m, лежащий на песке, и при этом кирпич погрузился в песок на некоторую глубину, испытывая силу сопротивления Fсопр. На какую глубину h погрузился кирпич вследствие неупругого удара?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) F = k*x = m*g => k = m*g/x m*g*h + m*v/2 = k*x/2 m*g*h + m*v/2 = m*g*x/(2*x) x = корень(x*(2*h + v/g)) = корень(0,002 мм * (2*0,20 м + (0,5 м/с)/10 м/с)) 0,029 м = 2.9 см 2) M*g*H + Mv/2 = (M+m)*g*h + Aсопр можно считать, что h << H => (M+m)*g*h 0 M*g*H + Mv/2 = Fсопр*h h = (M*g*H + Mv/2) / Fсопр