1) Гиря, положенная на верхний конец вертикально расположенной пружины, сжимает ее на x1 = 2 мм. Найти сжатие пружины x2, если эта же гиря упадет на пружину, будучи брошенной вниз с высоты h = 20 см со скоростью v0 = 0,5 м/с. 2)Груз массой M, брошенный вниз с высоты H со скоростью V0, упал на кирпич массой m, лежащий на песке, и при этом кирпич погрузился в песок на некоторую глубину, испытывая силу сопротивления Fсопр. На какую глубину h погрузился кирпич вследствие неупругого удара?