1.Глава 6 открывается лирическим отступлением о: А). красоте русского языка; Б). о п??тешествиях; В). о жадности; Г). о здоровом образе жизни. 2. За кого вначале Чичиков принимает Плюшкина? А). за ключницу; Б) за крестьянина...

Литература

1.Глава 6 открывается лирическим отступлением о: А). красоте русского языка; Б). о п??тешествиях; В). о жадности; Г). о здоровом образе жизни. 2. За кого вначале Чичиков принимает Плюшкина? А). за ключницу; Б) за крестьянина; В). за священника; Г). за каторжника. 3. О ком говорится: «Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке: нигде никакой заплаты»? А) о Манилове; Б). о Павле Ивановиче; В). о Плюшкине; Г). О Собакевиче. 4. Назовите имя Плюшкина: А). Богдан; Б). Селифан; В). Степан; Г). Павел. 5. Когда-то у Плюшкина была семья: А). жена, две дочери и сын; Б). жена, два сына, дочь; В). жена, сын и дочь. 6. Вставьте пропущенные слова: У Плюшкина было___ детей. А). двое; Б). семеро; В). трое; Г). четверо. 7. Что случилось с женой Плюшкина? А). Она сбежала с любовником; Б). умерла; В). ушла к своим родителям; Г). ушла в монастырь. 8. Как звали служанку Плюшкина? А). Марфа; Б). Мавра; В). Матрена; Г). Матильда. 9. Сколько лет было Плюшкину? А). четвертый десяток; Б). седьмой десяток; В). пятый десяток. 10. Вставьте пропущенные слова: «..маленькие глазки [у Плюшкина] еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как____». А). Блохи; Б). зайцы; В). тараканы; Г). мыши. 11. О ком Гоголь говорит: «..обратился наконец в какую-то прореху на человечестве»? А). О Прошке; Б ). О Чичикове; В). о Плюшкине; Г). о Селифане. 12. Узнав о цели визита Чичикова, Плюшкин: А). возмущается; Б). преисполняется радости, поскольку Чичиков обещает заплатить за мертвые души; В). отказывается, так как боится божьей кары; 13. Во что был обут Прошка, явившись в барские покои? А). в лапти; Б). в ботинки; В). в сапоги; Г). в тапочки. 14. Чем Плюшкин хотел угостить Чичикова? А). Чаем с сухарем; Б). лепёшкой с бараньим боком; В). блинами. 15. Знает ли Плюшкин точное число умерших крестьян? А). нет, поэтому послал за приказчиком; Б). все внесены в особую бумажку; В). да, но долго и мучительно вспоминал. 16. Сколько мертвых душ насчитал Плюшкин со дня последней ревизии? А). 80; Б) 120; В). 200; Г). 50. 17. Сколько мертвых душ и беглых крестьян приобрел Чичиков у Плюшкина? А). 120; Б). 700; В). 200; Г). 50. 18. Что решил подарить Чичикову Плюшкин, оставшись один? А). мертвые души; Б). часы; В). беглых крестьян; Г). сухарь. 19. В каком настроении Чичиков покинул имение Плюшкина? А). в самом веселом расположении духа; Б). обозлен скупостью Плюшкина; В). расстроен деградацией человека. 20. Куда поехал Чичиков, распрощавшись с Плюшкиным? А). в гостиницу; Б). к Собакевичу; В). к Ноздрёву; Г). к губернатору.

Автор: Гость