1) Группа молочных продуктов, полученных в результате сквашивания молока специальными заквасками. 13 букв 2) Молочный продукт, являющийся "отходом" производства творога. 9 букв

Технология
1) Группа молочных продуктов, полученных в результате сквашивания молока специальными заквасками. 13 букв 2) Молочный продукт, являющийся "отходом" производства творога. 9 букв
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Автор: Гость
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Гость:
Кисломолочные и сыворотка
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