1-й вариант. Устно опиши рис. 1. Сравни с сочинением 2-го варианта. В чём разница? 2 -й ??ариант. Устно опиши рис. 2. Сравни с сочинением 1-го варианта. В чём разница?
Русский язык
1-й вариант. Устно опиши рис. 1. Сравни с сочинением 2-го варианта. В чём разница? 2 -й ??ариант. Устно опиши рис. 2. Сравни с сочинением 1-го варианта. В чём разница?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант.. опиши то что видишь... ну рисунок описать пример: "какой красивый небо красивое, ещё тут стоит столик и т.д." 1. Сравни с сочинением: сравни чем отличается другое и свое, ну ты понял. 2 вариант так-же.
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