1-й вариант. Устно опиши рис. 1. Сравни с сочинением 2-го варианта. В чём разница? 2 -й ??ариант. Устно опиши рис. 2. Сравни с сочинением 1-го варианта. В чём разница?

Гость: Гость:

1 вариант.. опиши то что видишь... ну рисунок описать пример: "какой красивый небо красивое, ещё тут стоит столик и т.д." 1. Сравни с сочинением: сравни чем отличается другое и свое, ну ты понял. 2 вариант так-же.