1. Я рибу на річці ловлю день/при/дні (Є. Гуцало). 2. Серденьком б'ється дж..рельце цілюще, з ним ро..мовляю один/на/один (М. Осадчий). 3. Я був самотній, сам/на/сам з своєю самотою (Ю. Рибчинськии). 4. А дід мою дослухав казку...
Українська мова
1. Я рибу на річці ловлю день/при/дні (Є. Гуцало). 2. Серденьком б'ється дж..рельце цілюще, з ним ро..мовляю один/на/один (М. Осадчий). 3. Я був самотній, сам/на/сам з своєю самотою (Ю. Рибчинськии). 4. А дід мою дослухав казку і виявив серде..ну ласку: «За те, що гарна казка ця, на/вибір вирвіть кавунця» (Д. Білоус). 5. Глечик день/у/день не/надщерблюєт..ся, а ро..биваєт..ся од/разу (Народна творість).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я рибу на річці ловлю день при дні (Є. Гуцало). 2. Серденьком б'ється джерельце цілюще, з ним розмовляю один на один (М. Осадчий). 3. Я був самотній,сам-на-сам з своєю самотою (Ю. Рибчинськии). 4. А дід мою дослухав казку і виявив сердечну ласку: «За те, що гарна казка ця, на вибір вирвіть кавунця» (Д. Білоус). 5. Глечик день у день не надщерблюється, а розбивається одразу (Народна творчість).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Математика
Упростите выражение 1)2,46+а+81,139+14,8 2)m+0,47+5,062+m+43,295 3)x+0,3+0,9007+4,58+3x 4)7c+236,7+2c+0,82+4,325