1. Я рибу на річці ловлю день/при/дні (Є. Гуцало). 2. Серденьком б'ється дж..рельце цілюще, з ним ро..мовляю один/на/один (М. Осадчий). 3. Я був самотній, сам/на/сам з своєю самотою (Ю. Рибчинськии). 4. А дід мою дослухав казку...

Українська мова
1. Я рибу на річці ловлю день/при/дні (Є. Гуцало). 2. Серденьком б'ється дж..рельце цілюще, з ним ро..мовляю один/на/один (М. Осадчий). 3. Я був самотній, сам/на/сам з своєю самотою (Ю. Рибчинськии). 4. А дід мою дослухав казку і виявив серде..ну ласку: «За те, що гарна казка ця, на/вибір вирвіть кавунця» (Д. Білоус). 5. Глечик день/у/день не/надщерблюєт..ся, а ро..биваєт..ся од/разу (Народна творість).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я рибу на річці ловлю день при дні (Є. Гуцало). 2. Серденьком б'ється джерельце цілюще, з ним розмовляю один на один (М. Осадчий). 3. Я був самотній,сам-на-сам з своєю самотою (Ю. Рибчинськии). 4. А дід мою дослухав казку і виявив сердечну ласку: «За те, що гарна казка ця, на вибір вирвіть кавунця» (Д. Білоус). 5. Глечик день у день не надщерблюється, а розбивається одразу (Народна творчість).
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