(1)Я вышел из леса и остановился. (2)Передо мной раскинулось поле золотой ржи. (3)Вок??уг было тихо. (4)Приближалась гроза. (5)Тёмно-синяя туча закрыла половину неба. (6)Около меня горячо и тускло ещё светило солнце. (7)Ветр...

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(1)Я вышел из леса и остановился. (2)Передо мной раскинулось поле золотой ржи. (3)Вок??уг было тихо. (4)Приближалась гроза. (5)Тёмно-синяя туча закрыла половину неба. (6)Около меня горячо и тускло ещё светило солнце. (7)Ветра не было. (8)Природа замерла в ожидании грозы. (9)Всё притаилось, не слышно было ни одной птицы. (10)Даже воробьи все спрятались, испугались грозы. (11)Я глядел на громадную тучу и думал: сейчас сверкнёт молния, загремит гром и начнётся сильная буря. (12)Но туча не двигалась, она по-прежнему давила на безмолвную землю и постепенно темнела. (13)И вдруг я увидел, как вдали на фоне тёмного неба замелькало что-то светлое, оно было, как белый платочек. (14)Это со стороны деревни летел белый голубь. (15)Летел всё прямо, прямо и скрылся за лесом. (16)Прошло несколько минут. (17)Вокруг стояла та же тишина. (18)Но вдруг замелькали в небе уже два платочка: это летели домой в деревню два белых голубя. (19)Наконец подул сильный ветер, засверкали молнии, загремел отрывистый гром – началась буря. (20)Всё закрутилось, захлестал ужасный ливень. (21)Я едва добежал домой. (22)Под крышей, на самом краю слухового окна, сидели два белых голубя: тот, который слетал за товарищем, и тот, кого он привёл и, может быть, спас. (23)Они сидели рядом и чувствовали каждый своим крылом крыло соседа. (24)Им было хорошо! (25)И мне хорошо, глядя на них. (По И.С. Тургеневу) основная мысль

Автор: Гость