1.яка функція еритроцитів пов'язана з гемоглобіном? 2.яких формених елементів в крові людини більше? 3.які формені елементи переважають у крові жаби?

Биология
1.яка функція еритроцитів пов'язана з гемоглобіном? 2.яких формених елементів в крові людини більше? 3.які формені елементи переважають у крові жаби?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)переносять кисень , поживні та шкідливі речовини. 2) еритроцитів , їх близько 4-5,5 млн. утворюються в кістковому мозку(еритробласти) . 3) точно не знаю , скоріше еритроцитів
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