1)Яка відстань від Львова до Киева? 2)На скільки кілометрів далі від зображеного ст??впа до Києва від Львова?(на стовпчику нмальовано Львів 195 км.Київ 285 км) 3)Які числа будуть на стовпці,що стоїть за 50 км у бік Києва від зо...
Математика
1)Яка відстань від Львова до Киева? 2)На скільки кілометрів далі від зображеного ст??впа до Києва від Львова?(на стовпчику нмальовано Львів 195 км.Київ 285 км) 3)Які числа будуть на стовпці,що стоїть за 50 км у бік Києва від зображеного стовпа?
Ответ(ы):
Гость:
1) выстань від Л до К = 285-195=90 км 2) не розумію запитання 3) 285+50=335 буде стояти стовп з такою надписсю за 30 км від києва
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