1) Имеет ли смысл выражение а) корень из -1 б)- корень из -9 в) корень из (-3)^2 г)корень из -(-49/100) 2) при каких значениях а имеет смысл выражение а) корень из а. б)корень из а^2. в) корень из -а. г) корень из 1/а.

Алгебра
1) Имеет ли смысл выражение а) корень из -1 б)- корень из -9 в) корень из (-3)^2 г)корень из -(-49/100) 2) при каких значениях а имеет смысл выражение а) корень из а. б)корень из а^2. в) корень из -а. г) корень из 1/а.
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