1)Источники энергии лесного биогеоценоза. 2)Устойчивость лесного биогеоценоза . 3)Составить 5 цепей питания лесного биогеоценоза
Биология
1)Источники энергии лесного биогеоценоза. 2)Устойчивость лесного биогеоценоза . 3)Составить 5 цепей питания лесного биогеоценоза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Лесной биогеоценоз, использует энергию излучения Солнца, в принципе неистощим как источник органического сырья. 2)Одним из свойств биогеоценозов является способность к саморегуляции, то есть к поддержанию своего состава на определенном стабильном уровне. 3) орехи кушает бурундук, его же ест рысь траву ест лось, медведь охотся на лосяорехи грызет белка, а куница питается белкойтраву ест заяц, а его ест волк беляк и росомаха
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