1.Из единиц измерения выбери ту ,что подходит для измерения массы одного яблока а) миллиметр б)грамм в)килограмм 2.Запиши выражение: частное число 360 и 6 увеличь в 4 раза а) 360:6*4 б)360:6+4 в)360*6*4 г)360*6+4

Математика
1.Из единиц измерения выбери ту ,что подходит для измерения массы одного яблока а) миллиметр б)грамм в)килограмм 2.Запиши выражение: частное число 360 и 6 увеличь в 4 раза а) 360:6*4 б)360:6+4 в)360*6*4 г)360*6+4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.б)грамм 2.а) 360:6*4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составить и решить задачу по схеме и краткой записи .Составить обратные задачи .
Ответить
Математика
Взяв за целое отрезок в 1 дм,изобрази дробь: 3/5
Ответить
Алгебра
Разложи на множители: 0,09t2−(t−p)2 Дам 90 баллов
Ответить
Химия
Срочно!!! Рассчитать массу осадка при реакции 150г 15% гидроксида калия с 250г 5% раство??а сульфата меди, если выход продукта составляет 85% от те...
Ответить
Українська література
Питання за змістом твору Роксоляна. Осипа Назарука
Ответить