1.Из единиц измерения выбери ту ,что подходит для измерения массы одного яблока а) миллиметр б)грамм в)килограмм 2.Запиши выражение: частное число 360 и 6 увеличь в 4 раза а) 360:6*4 б)360:6+4 в)360*6*4 г)360*6+4

Математика

1.Из единиц измерения выбери ту ,что подходит для измерения массы одного яблока а) миллиметр б)грамм в)килограмм 2.Запиши выражение: частное число 360 и 6 увеличь в 4 раза а) 360:6*4 б)360:6+4 в)360*6*4 г)360*6+4

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