1) Избавьтесь от скобок 2)Представьте смешанные числа в виде неправильных и привед??те их к общему знаменателю 3) Вычислите результат -2 3/16+(-3 5/12)-(-1 7/24)-(+3 5/6)=
Математика
1) Избавьтесь от скобок 2)Представьте смешанные числа в виде неправильных и привед??те их к общему знаменателю 3) Вычислите результат -2 3/16+(-3 5/12)-(-1 7/24)-(+3 5/6)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= - 2 3\16 - 3 5\12 + 1 7\24- 3 5\6= -2 18\96- 3 40\96+ 1 28\96- 3 80\96= -7 110\96= - 8 14\96= - 8 7\48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Английский язык