1) Избавьтесь от скобок 2)Представьте смешанные числа в виде неправильных и привед??те их к общему знаменателю 3) Вычислите результат -2 3/16+(-3 5/12)-(-1 7/24)-(+3 5/6)=

Математика

1) Избавьтесь от скобок 2)Представьте смешанные числа в виде неправильных и привед??те их к общему знаменателю 3) Вычислите результат -2 3/16+(-3 5/12)-(-1 7/24)-(+3 5/6)=

Автор: Гость