1. Известно, что точка М (10; 223) принадлежит графику функции у = ax2 + 4x - 17 . Найдите a. 2.Известно, что точка М (6; -50) принадлежит графику функции у = - 2x2 + bx - 20 . Найдите b.

Алгебра

1. Известно, что точка М (10; 223) принадлежит графику функции у = ax2 + 4x - 17 . Найдите a. 2.Известно, что точка М (6; -50) принадлежит графику функции у = - 2x2 + bx - 20 . Найдите b.

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