1. Известно, что точка М (10; 223) принадлежит графику функции у = ax2 + 4x - 17 . Найдите a. 2.Известно, что точка М (6; -50) принадлежит графику функции у = - 2x2 + bx - 20 . Найдите b.

Алгебра
1. Известно, что точка М (10; 223) принадлежит графику функции у = ax2 + 4x - 17 . Найдите a. 2.Известно, что точка М (6; -50) принадлежит графику функции у = - 2x2 + bx - 20 . Найдите b.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
223=100а+40-17100а=223-40+17100а=200а=200/100а=22) -50=-72+6х-206х=72+20-506х=42х=42/6х=7

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