1. К амфотерным оксидам относится 1) SO3 2) K2O 3) ZnO 4) N2O 2. Среди следующих веществ окси??ом не является 1) PbO2 2) MnO2 3) CaO2 4) CO2 3.Оксиды металлов в степени окисления +1 являются 1) основными 2) амфотерными 3) ...
Химия
1. К амфотерным оксидам относится 1) SO3 2) K2O 3) ZnO 4) N2O 2. Среди следующих веществ окси??ом не является 1) PbO2 2) MnO2 3) CaO2 4) CO2 3.Оксиды металлов в степени окисления +1 являются 1) основными 2) амфотерными 3) кислотными 4) несолеобразующим 4. Оксид углерода (IV) реагирует с 1) оксидом калия 2) кислородом 3) сульфидом калия 4) оксидом кремния 5. Оксид азота (IV) не взаимодействует с 1) оксидом серы (6) 2) кислородом 3) водой 4) оксидом кальция 6. Оксид фосфора (V) не взаимодействует с 1) гидроксидом натрия 2) оксидом кальция 3) водой 4) кислородом 7. Оксид меди (II) реагирует с 1) CaO 2) NO 3) HCl 4) H2O 8. Оксид кальция не взаимодействует с 1) H2O 2) SiO2 3) H2 4) H2SO3 9. Оксид кремния не взаимодействует с 1) H2O 2) NaOH 3) CaO 4) K2O
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