1. Как Ганнибалу удалось выиграть битву в Каннах? 2. Какой план борьбы с Ганнибалом осуществил Римский полководец Сципион?

Он не проплыл через море и не напал спереди как это ожидали римляне,а обошел обошел вокруг тем самым пройдя огромную территорию и напал с тыла.Никакой.Когда Ганнибал отступил от Рима решив,что не сможет штурмавать большой город он отступил тем самым сделав большую военную ошибку.Тогда Сципион не мешкая напал на Карфаген.Когда о этом узнал Ганнибал со своей уставшей армией он поспешил на помощь, но при Заме он потерпел первое и последние в своей жизни поражение.