1)Как и чему учили детей при Ярославе Мудром в Новгороде?2)Какая была литература в 10 -11 веках?3)Какие проблемы рассматривали в былинах?4) Перечислите, что входило в мифологические сказания (10-11вв.)? историческая история 5 к...

История

1)Как и чему учили детей при Ярославе Мудром в Новгороде?2)Какая была литература в 10 -11 веках?3)Какие проблемы рассматривали в былинах?4) Перечислите, что входило в мифологические сказания (10-11вв.)? историческая история 5 класс

Автор: Гость