1)Как и чему учили детей при Ярославе Мудром в Новгороде?2)Какая была литература в 10 -11 веках?3)Какие проблемы рассматривали в былинах?4) Перечислите, что входило в мифологические сказания (10-11вв.)? историческая история 5 к...

История
1)Как и чему учили детей при Ярославе Мудром в Новгороде?2)Какая была литература в 10 -11 веках?3)Какие проблемы рассматривали в былинах?4) Перечислите, что входило в мифологические сказания (10-11вв.)? историческая история 5 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2)летописи,переводы византийских книг,библия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите неизвестные стороны и острые углы прямоугольного треугольника если а=5, с=13
Ответить
Биология
Свойство раздражимости проявляется когда заяц A)ЧИСТИТ ШЕРСТЬ B)УБЕГАЕТ ОТ ХИЩНИКА C)ЕСТ МОРКОВЬ D)СПИТ
Ответить
Русский язык
Помогиете плиз!!....................... ...
Ответить
Биология
При фотасинтезе в растении кислород выделяется в процессе ?
Ответить
Математика
1кг 250г × 8кг=? Помогите пож!
Ответить