1)Как и чему учили детей при Ярославе Мудром в Новгороде?2)Какая была литература в 10 -11 веках?3)Какие проблемы рассматривали в былинах?4) Перечислите, что входило в мифологические сказания (10-11вв.)? историческая история 5 к...
История
1)Как и чему учили детей при Ярославе Мудром в Новгороде?2)Какая была литература в 10 -11 веках?3)Какие проблемы рассматривали в былинах?4) Перечислите, что входило в мифологические сказания (10-11вв.)? историческая история 5 класс
Ответ(ы):
Гость:
2)летописи,переводы византийских книг,библия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Биология
Свойство раздражимости проявляется когда заяц A)ЧИСТИТ ШЕРСТЬ B)УБЕГАЕТ ОТ ХИЩНИКА C)ЕСТ МОРКОВЬ D)СПИТ
Русский язык
Математика