1. Как изменилось управление в Риме после изгнания царя? Сколько лет Римом правили цари?2. Как возникли крылатые выражения: „гуси Рим спасли", „ горе побежденным", „пиррова победа"?

В 509 году до н. э. в Риме после изгнания последнего (седьмого) рекса Тарквиния Гордого установился республиканский строй. Период республики — период интенсивного восходящего развития производства, приведшего к значительным социальным сдвигам, нашедшим отражение в изменении правового положения отдельных групп населения. Значительную роль в этом процессе сыграли и успешные завоевательные войны, неуклонно расширявшие границы Римского государства, превращавшие его в могущественную мировую державу. Основным социальным делением в Риме стало деление на свободных и рабов. Единство свободных граждан Рима (квиритов) некоторое время поддерживалось существованием их коллективной собственности на землю и рабов, принадлежавших государству. Однако со временем коллективная собственность на землю становилась фиктивной, общественный земельный фонд переходил к отдельным собственникам, пока, наконец, аграрный закон 3 года до н. э. не ликвидировал его, окончательно утвердив частную собственность. Ромул (753 — 716 г. до н. э. ) Нума Помпилий (715 — 674 г. до н. э. ) Тулл Гостилий (673 — 642 г. до н. э. ) Анк Марций (642 — 617 г. до н. э. ) Луций Тарквиний Приск (616 — 579 г. до н. э. ) Сервий Туллий (578 — 535 г. до н. э. ) Луций Тарквиний Гордый (535 — 509 г. до н. э. ) Правили 244 года. Когда галлы хотели завоевать Капитолий они забрались на обрив , а гуси почуяли народ загоготали и так разбудили римлян и спасли Рим. Римляне потерпели сокрушительное поражение от Бренна — вождя галов. Они разграбили и сожгли значительную часть города и осадили Капитолий, где в крепости укрылись отборные римские воины. Осада затянулась. Один раз галлы даже чуть не захватили крепость врасплох. Среди защитников Капитолия начался голод. В то время как в городе Веяа провозглашённый диктатором собирал новую армию, консулы договорились с Бренном о выкупе в тысячу килограмов золота.Взвешивать его, пришлось фальшивыми гирями врага. Римляне пытались возражать, и Бренн с унизительными для них словами «Горе побежденным» положил сверху гирь свой тяжёлый меч.Во время спора в воротах появилась армия Камилла, который, как диктатор, объявил решение консулов недействительным. Прибывшая армия Камилла освободила город.