1)как назывались разновидности представительной власти в странах Европе 2Для чего было необходимо создание единого централизованного государства

История
1)как назывались разновидности представительной власти в странах Европе 2Для чего было необходимо создание единого централизованного государства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)салютная монархия 2)скопом хорошо и батыйку бит
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