1)Как пополнялся сенат? 2)Какими государственными делами ведали сенаторы? . 3)Почему при обсуждении дел в сенате консул редко выступал против мнения большинства?

История

1)Как пополнялся сенат? 2)Какими государственными делами ведали сенаторы? . 3)Почему при обсуждении дел в сенате консул редко выступал против мнения большинства?

Автор: Гость