1)Как пополнялся сенат? 2)Какими государственными делами ведали сенаторы? . 3)Почему при обсуждении дел в сенате консул редко выступал против мнения большинства?
История
1)Как пополнялся сенат? 2)Какими государственными делами ведали сенаторы? . 3)Почему при обсуждении дел в сенате консул редко выступал против мнения большинства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)потому что сенат могли казнить консула и консул должен был слушаться сенатов
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