1. Как сформировались Временное правительство и Петроградский совет? Какие политические партии были представлены в этих органах весной 1917 года? 2. Как складывались отношен ия между Временным правительством и Петросо...

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1. Как сформировались Временное правительство и Петроградский совет? Какие политические партии были представлены в этих органах весной 1917 года? 2. Как складывались отношен ия между Временным правительством и Петросоветом в период двоевластия?

Автор: Гость