1. Как сформировались Временное правительство и Петроградский совет? Какие политические партии были представлены в этих органах весной 1917 года? 2. Как складывались отношен ия между Временным правительством и Петросо...
Разное
1. Как сформировались Временное правительство и Петроградский совет? Какие политические партии были представлены в этих органах весной 1917 года? 2. Как складывались отношен ия между Временным правительством и Петросоветом в период двоевластия?
Ответ(ы):
Гость:
временное правительство сформировалось из-за частых отъездов императора Петра 1,а петроградский совет сформировался для того ,чтобы помогать Петру 1 в решении вопросов.
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