1. Как связаны массовое общество, «человек массы» и массовая культура? Могла ли возникнуть массовая культура в нынешнем ее понимании в традиционном обществе? Свой вывод аргументируйте. 2. Покажите на конкретных примерах влиян...

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1. «МАССОВОЕ ОБЩЕСТВО» - понятие, употребляемое в социологии и философии для обозначения ряда специфических черт современного общества. В социально-экономической области «массовое общество» связывается с индустриализацией и урбанизацией, стандартизацией производства и массовым потреблением, бюрократизацией общественной жизни, распространением средств массовой коммуникации и массовой культуры. П од влиянием массового производства и потребления, средств массовой коммуникации происходит процесс становления экономической, социальной и политической однородности общества. Но именно массовое потребление распространяет процесс стандартизации. Массовая культура — культура, приспособленная к вкусам широких масс людей, технически тиражируется в виде множества копий и распространяется при помощи современных коммуникативных технологий. То есть для большого количества людей создавалось общее впечатление о культуре, ценностях и искусстве. Поэтому некоторые направления становились все объёмными, массовыми (флешмоб например) Общество “всеобщего благоденствия”, иными словами, общество массового потребления с его весьма заметным ростом средних слоев и породило “массовое общество” с его “массовой культурой”, с его стандартизацией вкусов, привычек, образа мышления, в котором господствуют одинаковые стереотипы. Происходит усреднение образа жизни множества людей, их нивелировка, независимая от степени образования, профессии и т.д. Тяжело сказать, что было бы сейчас с массовой культурой, в традиционном обществе, но как правильно нет таких тенденций. 2. Например ввоз в начале 70-ых в СССР электронных музыкальных инструментов. Это дало толчок в мире гитарной музыки, и стало началом движением рок. Вот яркий пример как техническое достижение электроники отражается в культуре, и становится начальным этапом в направлении рока в России.