1. Как вы думаете, почему информацию считают ценным «ресурсом»? Приведите аргументы в пользу такого утверждения.
География
1. Как вы думаете, почему информацию считают ценным «ресурсом»? Приведите аргументы в пользу такого утверждения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информация - несомненно, ценный ресурс. Почему? Потому что использовать его можно в различных целях. Вы владеете какой -либо информацией, вы "вооружены" знанием, вы образованны и эрудированы. Более того - эту информацию можно прикладывать в различные сферы деятельности и зарабатывать с помощью нее. Информацию можно использовать и в творчестве: если вы знаете что-то, что может помочь вам творить. Информацие - это знание, которое даст вам преимущество перед другими людьми.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
28БАЛЛОВ! Пожалуйста, помогите определить проблему в тексте: На крайнем западе на??ей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы:...
Английский язык
Математика
Математика