1. Как вы объясните, почему большевики, понимавшие, что по уровню своего развития Р??ссия еще не созрела для социалистической революции, всё-таки осуществили политический переворот и установили свою власть. 2. В чём, на ваш вз...

История

1. Как вы объясните, почему большевики, понимавшие, что по уровню своего развития Р??ссия еще не созрела для социалистической революции, всё-таки осуществили политический переворот и установили свою власть. 2. В чём, на ваш взгляд, разница определений "Октябрьский переворот" и "Октябрьская революция"?

Автор: Гость