1. Как вы объясните, почему большевики, понимавшие, что по уровню своего развития Р??ссия еще не созрела для социалистической революции, всё-таки осуществили политический переворот и установили свою власть. 2. В чём, на ваш вз...
История
1. Как вы объясните, почему большевики, понимавшие, что по уровню своего развития Р??ссия еще не созрела для социалистической революции, всё-таки осуществили политический переворот и установили свою власть. 2. В чём, на ваш взгляд, разница определений "Октябрьский переворот" и "Октябрьская революция"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Потому что Ленин- германский диверсант. 2) Потому что переворот происходит быстро, а революция долго. Слава капитализму!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
На какие две группы можно распредилить Антарктиду , Гренландию , Евразию , Сахалин Новая Земля и Африка
Математика
Решите пример даю 40 баллов пожалуйста по действиям !!!!!!!! 0,78*17+1,7*26,1-2,5*0,42-314*0,17-0,25*8,8
Русский язык