1. как взаимосвязаны ткани в процессе питания растения? 2. как связаны клетки и ткани в организме? 3. в чем проявляется взаимосвязь органов и систем органов? 4. что такое гормоны? как они действуют?

Биология
1. как взаимосвязаны ткани в процессе питания растения? 2. как связаны клетки и ткани в организме? 3. в чем проявляется взаимосвязь органов и систем органов? 4. что такое гормоны? как они действуют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ткани связываются,впитывая в себя всё,что им нужно 2)они очень быстро растут,но некоторые очень медленно,смотря где они растут 3)взаимосвязь происходит от того,одинаковы ли клетки,и они начинают срастаться. ) ГОРМОНЫ- органические соединения, вырабатываемые определенными клетками и предназначенные для управления функциями организма, их регуляции и координации.
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