1. как взаимосвязаны ткани в процессе питания растения? 2. как связаны клетки и ткани в организме? 3. в чем проявляется взаимосвязь органов и систем органов? 4. что такое гормоны? как они действуют?

Гость: Гость:

1)ткани связываются,впитывая в себя всё,что им нужно 2)они очень быстро растут,но некоторые очень медленно,смотря где они растут 3)взаимосвязь происходит от того,одинаковы ли клетки,и они начинают срастаться. ) ГОРМОНЫ- органические соединения, вырабатываемые определенными клетками и предназначенные для управления функциями организма, их регуляции и координации.