1)Как записывается число одиннадцать целых пять тысячных? А. 11005. Б. 11,0005. В.11,005. Г. 11,500 2) В каком разряде числа 1,020345 записана цифра 3? А. в разряде сотых Б. в разряде десятитысячных В. в разряде тысячных ...

Математика

1)Как записывается число одиннадцать целых пять тысячных? А. 11005. Б. 11,0005. В.11,005. Г. 11,500 2) В каком разряде числа 1,020345 записана цифра 3? А. в разряде сотых Б. в разряде десятитысячных В. в разряде тысячных Г. в разряде стотысячных 3) Сравните числа 5/9 и 0,5. Ответ : 4) Соедините чертой обыкновенную дробь с равной ей десятичной дробью. ( 1/5. 0,15) (3/20. 0,2) ( 1/8. 0,16) ( 7/10. 0,125) ( 4/25. 0,7). 5)Какое из чисел является наиболее меньшим?

Автор: Гость