1) Как зависит величина деформации от величины деформирующей силы? 2) Как зависит период колебаний пружинного маятника от массы и от жесткости материала? 3) Зависит ли перио д колебаний пружинного маятника от амплитуд...

1) Как зависит величина деформации от величины деформирующей силы? 2) Как зависит период колебаний пружинного маятника от массы и от жесткости материала? 3) Зависит ли перио д колебаний пружинного маятника от амплитуды колебаний? 4) Что изменяется и что остается постоянным, если изменить длину пружины?