1) Как зависит величина деформации от величины деформирующей силы? 2) Как зависит период колебаний пружинного маятника от массы и от жесткости материала? 3) Зависит ли перио д колебаний пружинного маятника от амплитуд...
1) Как зависит величина деформации от величины деформирующей силы? 2) Как зависит период колебаний пружинного маятника от массы и от жесткости материала? 3) Зависит ли перио д колебаний пружинного маятника от амплитуды колебаний? 4) Что изменяется и что остается постоянным, если изменить длину пружины?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Чем больше деформирующая сила, тем больше деформация предмета 2) Чем больше масса и жёсткость маятника, тем быстрее он будет двигаться 3) Да, зависит. 4) Изменяется амплитуда колебания, неизменным остаётся период колебаний.