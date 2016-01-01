1)Какая масса воды образуется при сгорании 1г. глюкозы С6Н12О6, если реакция протекает по схеме С6Н12О6+О2 → СО2+Н2О? 2)К 300мл. раствора кленового сиропа с массовой долей сахара 20%(плотность раствора 1,2г/мл) прибавили 40г с...

Химия

1)Какая масса воды образуется при сгорании 1г. глюкозы С6Н12О6, если реакция протекает по схеме С6Н12О6+О2 → СО2+Н2О? 2)К 300мл. раствора кленового сиропа с массовой долей сахара 20%(плотность раствора 1,2г/мл) прибавили 40г сахара. Определите массовую долю (%) сахара в новом сиропе? 3)Какая масса магния вступает в реацию с серной кислотой Н2SО4, если в результате реации выделяется 5,6л водорода Н2 при нормальных условиях? 4)Найдите молекулярную формулу алкена, массовая доля водорода, в котором составляет 14,3%. Относительная плотность этого вещества по водороду 21. 5)Для чистки алюминиевой посуды надо использовать нейтральные моющие смеси. Алюминий активный металл, он легко реагирует с кислотами и щелочами с выделением водорода. Например, гидроксид натрия в водном растворе взаимодействует с алюминием с образованием комплексного соединения: 2Al+2NaOH+6H2O→2Na[Al(OH)4] +3H2↑. рассчитайте объем водорода, который выделится при взаимодействии 10г. алюминия с гидроксидом натрия

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